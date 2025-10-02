https://news.day.az/azerinews/1784946.html Serbiya gələcəkdə Azərbaycan qazının idxalını artıracağına ümid edir - Vuçiç Serbiya gələcəkdə Azərbaycan qazının idxalını artıracağına ümid edir. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç Trend-in Danimarkaya ezam olunmuş xüsusi müxbirinə bildirib. "Biz Azərbaycanla yaxşı dostuq və artıq müqavilə bağlamışıq.
Serbiya gələcəkdə Azərbaycan qazının idxalını artıracağına ümid edir - Vuçiç
Serbiya gələcəkdə Azərbaycan qazının idxalını artıracağına ümid edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç Trend-in Danimarkaya ezam olunmuş xüsusi müxbirinə bildirib.
"Biz Azərbaycanla yaxşı dostuq və artıq müqavilə bağlamışıq. Serbiyada qaz istehlakı artır və sizin ölkədən almağa hazırlaşdığımız həcmlər çoxalır. Ümid edirik ki, gələcəkdə TAP və TANAP vasitəsilə daha çox qaz idxal edə biləcəyik. Bunun üçün bütün zəruri obyektləri inşa edirik və Serbiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığa heç bir sərhəd yoxdur", - deyə o qeyd edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре