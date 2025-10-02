https://news.day.az/azerinews/1785005.html "Dədə Qorqud" parkında təhlükəli VƏZİYYƏT - VİDEO Dədə Qorqud parkında yerləşən gölün üzərindəki taxta döşəmələr sıradan çıxıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, nəticədə burada gəzən vətəndaşlar üçün təhlükəli vəziyyət yaranıb. İstirahət üçün parka üz tutan insanlar bildirirlər ki, döşəmələrin bərpasına ehtiyac var.
"Dədə Qorqud" parkında təhlükəli VƏZİYYƏT - VİDEO
Dədə Qorqud parkında yerləşən gölün üzərindəki taxta döşəmələr sıradan çıxıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, nəticədə burada gəzən vətəndaşlar üçün təhlükəli vəziyyət yaranıb.
İstirahət üçün parka üz tutan insanlar bildirirlər ki, döşəmələrin bərpasına ehtiyac var.
Məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumların təcili tədbir görməsi vacibdir.
Sözügedən görüntünü təqdim edirik:
