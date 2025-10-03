https://news.day.az/azerinews/1785425.html Oqtay Şirəliyev vəfat edib Azərbaycanın eks-səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edib.
Oqtay Şirəliyev vəfat edib
Azərbaycanın eks-səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edib.
Trend-in məlumatına görə, eks-nazir bu gün 75 yaşında dünyasını dəyişib.
Qeyd edək kii, Oqtay Şirəliyev 1950-ci il avqustun 2-də Bakı şəhərində həkim ailəsində anadan olub.
1967-1973-ci illər N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu "Müalicə işi" ixtisası üzrə bitirib.
