Bakıda 5 MİLYONLUQ MƏNZİL - Neçə otaqlıdır? - FOTOLAR
Paytaxtın mənzil bazarında qiymətlərin artım dinamikası sürətlə davam edir. Xüsusən mərkəz əraziləri təşkil edən Səbail, Nəsimi və Nərimanov kimi rayonlarda daşınmaz əmlak qiymətləri əl yandırır.
Day.Az xəbər verir ki, "Yeni Sabah"ın araşdırmasına əsasən, hazırda satış saytlarında təklif olunan ən bahalı mənzil Bakının Nəsimi rayonunda yerləşir.
"Crescent Residences" yaşayış kompleksində 5.6 milyon manata satışa çıxarılan mənzilin sahəsi 375 kvadratmetr, otaq sayı isə 3-dür. pizza sifarişi
Elanda dərc olunan məlumatlara görə, yaşayış kompleksində bir sıra lüks üstünlüklər mövcuddur. (Qapalı hovuz, SPA və özünəqulluq mərkəzi, müasir idman zalı, yeraltı avtodayanacaq və 24/7 təhlükəsizlik xidməti)
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре