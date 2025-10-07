Azərbaycanda sakinlər təşviş içində - Evlərə nəhəng zərərvericilər daraşdı - VİDEO
Evdə böcək əlindən tərpənmək mümkün deyil... Qapı, pəncərə, dəhliz, eyvan, mətbəx, bir sözlə, hər yeri qəhvəyi mərmər bağacığı adlanan böcək basıb...
Day.Az xəbər verir ki, Balakən rayonunun Sarıbulaq kəndinin sakinləri üzləşdikləri problemlə bağlı "Xəzər Xəbər"in qaynar xəttinə müraciət ediblər.
Kənd sakinlərinin əllərindən həşəratı süpürüb təmizləməkdən başqa heç nə gəlmir. Bölgədə ən çox becərilən fındıq və bir çox başqa bitkilərin yarpağı ilə qidalanan bu zərərvericilər havalar soyumağa başlayanda qışlamaq üçün isti yer axtarırlar, elə ona görə də evlərdə, həyətlərdə yayılırlar.
Zərərverici daha çox Alazan vadisinə yaxın çöl və kəndlərdə müşahidə olunur. Sarıbulaq kəndinin qonşuluğunda, rayonun ən böyük yaşayış məskəni olan Qabaqçöl qəsəbəsində də vəziyyət eynidir.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
