Almaniyanın Azərbaycana yatırdığı investisiyaların həcmi açıqlanıb
1 oktyabr tarixinə olan məlumata görə, Almaniyanın Azərbaycana yatırdığı investisiyaların həcmi 900 milyon dolları ötüb.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli "Maliyyə kəsişməsində innovasiyalar və texnologiyalar" mövzusunda İxracın Maliyyələşməsi üzrə Yüksək Səviyyəli Almaniya-Azərbaycan Konfransında deyib.
"Ölkələrimiz arasında biznes əlaqələri əhəmiyyətli dərəcədə genişlənir. 1 oktyabr tarixinə olan məlumata əsasən, Azərbaycanda 199 alman şirkəti aktiv fəaliyyət göstərir. Almaniyanın Azərbaycana yatırdığı investisiyaların həcmi 900 milyon dollardan çoxdur və bunun təxminən 94 faizi qeyri-neft sektorunun payına düşür. Həmin dövrdə Azərbaycanın Almaniyaya yatırdığı investisiyaların həcmi isə 600 milyon dolları ötüb",- deyə Bəşirli bildirib.
O həmçinin qeyd edib ki, bu ilin yanvar-avqust ayları ərzində ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard dolları keçib ki, bu da Almaniyanın Azərbaycanın ən böyük beş ticarət tərəfdaşı sırasına daxil olmasına imkan verib.
