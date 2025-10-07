Qırğızıstan TDT çərçivəsində əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməyə sadiqdir - XİN rəhbəri
Qırğızıstan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) çərçivəsində əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə sadiqdir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Qırğızıstanın Xarici İşlər naziri Jeenbek Kulubayev Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü zamanı deyib.
Jeenbek Kulubayev Qırğızıstanın təşkilata sədrliyini yekunlaşdıraraq, əldə olunan nəticələri və həyata keçirilən təşəbbüsləri qeyd edib, iştirakçılara göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib.
İclasın yekunları üzrə Dövlət Başçıları Şurasına imzalanmaq üçün təqdim olunacaq sənədlər, o cümlədən regional və beynəlxalq gündəlikdəki əsas məsələlər üzrə ölkələrin razılaşdırılmış mövqelərini əks etdirən Qəbələ Bəyannaməsi təsdiq edilib.
İclas zamanı üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri, eləcə də müşahidəçi dövlətlərin və türk təşkilatlarının nümayəndələri sülh, davamlı inkişaf, birləşən ərazi icmalarının institusional mexanizmlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı aktual məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре