Orban macar şirkətlərinin Azərbaycanda iri neft-qaz layihələrində iştirakına şəraitin yaratdığına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban macar şirkətlərinin Azərbaycanda iri neft-qaz layihələrində iştirakına şəraitin yaratdığına görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edib. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
