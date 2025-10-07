Türk dövlətləri arasında hərbi və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq artırılacaq - Ceyhun Bayramov
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü çərçivəsində ölkələrimiz arasında təhlükəsizlik məsləhətləşmələrinin davam etdirilməsi, hərbi və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın artırılması məqsədəuyğun hesab edilib. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında hərbi müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində geniş əməkdaşlığı nəzərə alaraq, 2026-cı ildə Azərbaycanda TDT-na üzv ölkələrin birgə hərbi təlimin keçirilməsini təklif edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov TDT-nin Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü çərçivəsində keçirilən mətbuat bəyanatında deyib.
O qeyd edib ki, iqtisadi əməkdaşlıq TDT-nin əsas prioritetlərindən biri kimi təsbit olunub. Süni intellekt, kosmik texnologiyalar və rəqəmsal transformasiya sahələrində əməkdaşlıq dəstəklənib. Mədəniyyət və turizm sahəsində əməkdaşlıq da digər prioritet istiqamətlərdəndir. "2026-cı il Şəki Sənətkarlıq Festivalı mədəni inteqrasiyanı təşviq edən təşəbbüs kimi təqdir olunub. Xalqlar arasında əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədilə diaspor, təhsil, gənclər, media və mədəni sahələrdə birgə fəaliyyətlər dəstəklənib. Şuşa Qlobal Media Forumu və digər təşəbbüslər yüksək qiymətləndirilib. Bununla yanaşı, 1926-cı il Bakı Türkologiya Qurultayının və qurultay zamanı latın əlifbasının qəbul edilməsinin 100 illiyi münasibətilə tədbirlərin keçirilməsi tövsiyə olunub. Sammitdə qəbul edilən sənədlər sırasında türk dünyasının institusional əsaslarını möhkəmləndirən və əməkdaşlıq mexanizmlərini təkmilləşdirən, büdcə istiqamətlərini tənzimləyən bir sıra praktik qərarlar da yer alıb. Bunların arasında TDT-class formatının yaradılması, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının inkişafı və gücləndirilməsi, Türkmənistanın Türk Akademiyasının və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda müşahidəçi statusu alması barədə qərarları xüsusilə qeyd etmək olar", - deyə nazir vurğulayıb.
