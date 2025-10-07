https://news.day.az/azerinews/1786419.html Bakının bu əraziləri “plana düşdü” - Tezliklə söküləcək 2035-ci ilə qədər Bakının Baş Planının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Day.Az AzTV-yə istinadən xəbər verir ki, plan daxilində şəhər ərazisində ciddi dəyişikliklər gözlənilir. Belə ki, Bakıda istismar müddətini başa vurmuş binalar söküləcək və yerində yeni, müasir tələblərə cavab verən tikililər inşa olunacaq.
Həmçinin, Mərkəzi Parkın ərazisi genişləndiriləcək.
Daha ətraflı videomaterialda izləyə bilərsiniz:
