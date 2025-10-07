Bakının bu əraziləri “plana düşdü”

2035-ci ilə qədər Bakının Baş Planının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Day.Az AzTV-yə istinadən xəbər verir ki, plan daxilində şəhər ərazisində ciddi dəyişikliklər gözlənilir. Belə ki, Bakıda istismar müddətini başa vurmuş binalar söküləcək və yerində yeni, müasir tələblərə cavab verən tikililər inşa olunacaq. 

Həmçinin, Mərkəzi Parkın ərazisi genişləndiriləcək.

