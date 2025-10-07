https://news.day.az/azerinews/1786420.html AYNA yollarda xətlənmə işlərinə 45 milyon manat xərcləyəcək Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən respublika ərazisində, magistral yollarda nişanlanma və xətlənmə işlərinə sərf olunacaq vəsaitin həcmi məlum olub. İqtisadiyyat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, agentlik bununla bağlı "STP-Btech" şirkəti ilə iki nəhəng müqavilə bağlayıb.
Müqavilələrdən birinin maliyyə dəyəri 11 milyon 465 min manat, digərinin maliyyə dəyəri isə 33 milyon 549 min manat müəyyənləşib.
Beləliklə, AYNA respublika ərazisində - magistral yollarda nişanlanma və xətlənmə işlərinə 45 milyon manat xərcləyəcək.
