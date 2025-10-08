https://news.day.az/azerinews/1786465.html ANAMA bu qəsəbədə mobil baza yaradacaq - RƏSMİ Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində mobil bazası yaradılacaq. Day.Az xəbər verir ki, eyni zamanda mövcud bazaların genişləndirilməsi işləri aparılacaq. Belə ki, ANAMA artıq bununla bağlı müvafiq işləri yekunlaşdırıb.
