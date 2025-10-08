https://news.day.az/azerinews/1786694.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündən görüntülər yayımlanıb - VİDEO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdə keçirilən 12-ci Zirvə Toplantısından görüntülər yayımlanıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdə keçirilən 12-ci Zirvə Toplantısından görüntülər yayımlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan xalqı bu qardaş dəstəyini heç vaxt unutmayacaq."
