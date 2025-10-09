https://news.day.az/azerinews/1786746.html Donald Tramp İsrailə səfərə hazırlaşır ABŞ Prezidenti Donald Tramp yaxın günlərdə İsrailə səfər etməyə hazırlaşır. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə o, Qəzzaya dair sazişin imzalanmasından sonra "Axios"a müsahibəsində bildirib. Tramp deyib ki, İsrail tərəfi ondan Knessetdə çıxış etməsini istəyib və o, bu təklifi qəbul edib.
