https://news.day.az/azerinews/1786877.html Gəncədə məktəbli itkin düşdü - FOTO Gəncə şəhərində 9-cu sinif şagirdi itkin düşüb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 2011-ci il təvəllüdlü şəhər sakini Elşən Alıməmmədov oktyabrın 8-də yaşadıqları evdən hazırlıq adı ilə çıxıb. Bundan sonra məktəblidən xəbər olmayıb. Qeyd edək ki, E. Alıməmmədov Gəncə şəhər M.Hadi adına 10 nömrəli məktəbin şagirdidir.
Gəncədə məktəbli itkin düşdü - FOTO
Gəncə şəhərində 9-cu sinif şagirdi itkin düşüb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 2011-ci il təvəllüdlü şəhər sakini Elşən Alıməmmədov oktyabrın 8-də yaşadıqları evdən hazırlıq adı ilə çıxıb.
Bundan sonra məktəblidən xəbər olmayıb.
Qeyd edək ki, E. Alıməmmədov Gəncə şəhər M.Hadi adına 10 nömrəli məktəbin şagirdidir. Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən onun tapılması istiqamətində axtarışlar davam etdirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре