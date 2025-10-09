Gəncədə məktəbli itkin düşdü

Gəncə şəhərində 9-cu sinif şagirdi itkin düşüb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 2011-ci il təvəllüdlü şəhər sakini Elşən Alıməmmədov oktyabrın 8-də yaşadıqları evdən hazırlıq adı ilə çıxıb.

Bundan sonra məktəblidən xəbər olmayıb.

Qeyd edək ki, E. Alıməmmədov Gəncə şəhər M.Hadi adına 10 nömrəli məktəbin şagirdidir. Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən onun tapılması istiqamətində  axtarışlar davam etdirilir.

 