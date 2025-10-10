https://news.day.az/azerinews/1787209.html Kəskin istilərlə bağlı AÇIQLAMA Okyabr ayının ilk 10 günlüyündə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu iqlim normasından 4°-dək yüksək qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-in sorğusuna cavab olaraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib.
Kəskin istilərlə bağlı AÇIQLAMA
Okyabr ayının ilk 10 günlüyündə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu iqlim normasından 4°-dək yüksək qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-in sorğusuna cavab olaraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib.
Xidmət rəsmisi qeyd edib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın maksimal temperaturu 26°-dək yüksəlib:
"7 gün normadan yuxarı ( 0.2-4.0), 2 gün isə aşağı olub (1.4-2.0 )".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре