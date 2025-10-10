Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Tacikistana işgüzar səfərindən paylaşım edilib

Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Tacikistana işgüzar səfərindən paylaşım edilib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Prezident İlham Əliyevin Tacikistana işgüzar səfəri (09-10.10.2025)".