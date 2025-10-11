https://news.day.az/azerinews/1787317.html "İstədim dost olum, alınmadı" - Qızından danışan Zülfiyyə Xanbabayeva Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva ilk dəfə qızı Dənizdən danışıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Söhbət var" verilişlinə qonaq olan ifaçı övladı ilə hər zaman dost olmağa çalışsa da bunun olmadığını bildirib. "Özüm necə tərbiyə görmüşəm elə də tərbiyə vermişəm. Başqa cür alınmır. İstədim dost olum, alınmadı.
