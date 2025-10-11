https://news.day.az/azerinews/1787333.html Hacı Şahinin qızının toyu oldu - VİDEO Mərhum ilahiyyatçı və din xadimi Hacı Şahinin qızı Fatimə Həsənlinin toyu olub. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd edə ki, bir müddət əvvəl oğlu Hüseynin nişan məclisi keçirilmişdi. O, Firəngiz adlı xanımla nişanlanmışdı. Hacı Şahinin qızının toyundan görüntüləri təqdim edirik:
