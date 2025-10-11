https://news.day.az/azerinews/1787410.html Elvin Bədəlovla Mbappenin bu görüntüsü gündəm oldu - VİDEO Dünən DÇ-2026 seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilən Fransa - Azərbaycan (3:0) matçında maraqlı anlar yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, oyun zamanı Azərbaycan millisinin futbolçusu Elvin Bədəlov ilə "Real Madrid"in ulduzu Kilian Mbappe arasında qısa dialoq olub.
Elvin Bədəlovla Mbappenin bu görüntüsü gündəm oldu - VİDEO
Dünən DÇ-2026 seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilən Fransa - Azərbaycan (3:0) matçında maraqlı anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, oyun zamanı Azərbaycan millisinin futbolçusu Elvin Bədəlov ilə "Real Madrid"in ulduzu Kilian Mbappe arasında qısa dialoq olub.
Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və izləyicilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. İki futbolçunun nə danışdığı isə izləyicilər arasında müzakirə mövzusuna çevrilib.
Həmin anları təqdim edirik:
