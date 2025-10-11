https://news.day.az/azerinews/1787477.html Vaşinqton Pekinlə ticarət müharibəsinə hazırdır - ABŞ nümayəndəsi Vaşinqton Çinlə ticarət müharibəsinə hazırdır, lakin bu, arzulanan ssenari deyil. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin ticarət danışıqlarındakı nümayəndəsi Ceymison Qri bildirib. Onun sözlərinə görə, bu, müharibəyə çevrilmək məcburiyyətində deyil, amma lazım gələrsə, ABŞ müharibəyə hazırdır.
Vaşinqton Pekinlə ticarət müharibəsinə hazırdır - ABŞ nümayəndəsi
Vaşinqton Çinlə ticarət müharibəsinə hazırdır, lakin bu, arzulanan ssenari deyil.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin ticarət danışıqlarındakı nümayəndəsi Ceymison Qri bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, müharibəyə çevrilmək məcburiyyətində deyil, amma lazım gələrsə, ABŞ müharibəyə hazırdır.
