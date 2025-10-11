Vaşinqton Pekinlə ticarət müharibəsinə hazırdır

Vaşinqton Çinlə ticarət müharibəsinə hazırdır, lakin bu, arzulanan ssenari deyil.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin ticarət danışıqlarındakı nümayəndəsi Ceymison Qri bildirib.

 

Onun sözlərinə görə, bu, müharibəyə çevrilmək məcburiyyətində deyil, amma lazım gələrsə, ABŞ müharibəyə hazırdır.