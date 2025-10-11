https://news.day.az/azerinews/1787482.html Qəzzada üzərimizə düşən məsuliyyəti yerinə yetirəcəyik - Yaşar Gülər Qəzzada üzərimizə düşən məsuliyyəti yerinə yetirəcəyik. Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər deyib. O qeyd edib ki, Türkiyə beynəlxalq müzakirələrdə fəal iştirakını bir daha göstərib:
Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər deyib.
O qeyd edib ki, Türkiyə beynəlxalq müzakirələrdə fəal iştirakını bir daha göstərib:
"Ölkəmiz beynəlxalq danışıqların effektiv üzvü olduğunu atəşkəs danışıqlarında bir daha açıq şəkildə nümayiş etdirdi".
