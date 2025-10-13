Bakıdakı unikal limanda hansı işlər görülür?

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı unikal hesab edilir. Çünki buraya həm dəniz, həm də quru yolu vasitəsilə yüklər daşınılır. Eyni zamanda, buradan da müxtəlif növ yüklərin daşınması təmin edilir.

Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Televiziyası (AzTV) limanda hansı işlərin görülməsi ilə bağlı reportaj hazırlayıb.

Həmin videomaterialı təqdim edirik: