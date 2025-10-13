Tanınmış meyxanaçının son halı sevənlərini üzdü - VİDEO
Meyxanaçı Mahir Cürətin son halı sevələrini üzüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ayaqları ilə bağlı problemlər yaşayan söz ustası məkanların birində görüntülənib.
Onun pillələri qalxmaqda çətinlik çəkdiyi və xeyli çəki atdığı gözdən qaçmayıb.
Mahir Cürət əlindəki əsa və ətrafdakıların köməyi ilə pilləkanları qalxıb.
Qeyd edək ki, müsahibələrində əvvəllər narkotik aludəçisi olduğunu bildirən meyxanaçı ayaqlarının tutulmasını bununla əlaqələndirib.
Həmin görüntünü təqdim edirik:
