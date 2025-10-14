https://news.day.az/azerinews/1788132.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Misirə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Misirə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edilib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyevin Misirə işgüzar səfəri (12-13.10.2025)".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Misirə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Misirə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edilib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Prezident İlham Əliyevin Misirə işgüzar səfəri (12-13.10.2025)".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре