Ramil Həsənin deputat mandatına xitam verildi - YENİLƏNİB
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə səsvermə yolu MSK-nın iclasında yekdil qərar elan olunub.
Qeyd edək ki, Ramil Həsən bu il iyunun 12-də Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən 14-cü plenar sessiyasında təşkilatın Baş katibi seçilib. O, yeni vəzifəsinin icrasına bu gündən etibarən başlayıb.
16:07
Hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 20 iyun 2025-ci il tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi, yeddinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Ramil Sahib oğlu Həsənin deputat səlahiyyətlərinə xitam verilməsi, bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi məsələləri daxildir.
