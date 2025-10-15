Ramil Həsənin deputat mandatına xitam verildi

Ramil Həsənin deputat mandatına xitam verilib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə səsvermə yolu MSK-nın iclasında yekdil qərar elan olunub.

Qeyd edək ki, Ramil Həsən bu il iyunun 12-də Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən 14-cü plenar sessiyasında təşkilatın Baş katibi seçilib. O, yeni vəzifəsinin icrasına bu gündən etibarən başlayıb.

Hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçirilir.

