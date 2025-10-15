https://news.day.az/azerinews/1788399.html Ofelya Şabanovanın 14 yaşındakı VİDEOsu yayıldı - İfası gündəm oldu Müğənni Ofelya Şabanovanın illər öncə, 14 yaşında oxuduğu mahnı yenidən viral olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan gənc Ofelyanın canlı ifası qısa zamanda çox sayda izlənib. Toy məclisində lentə alınan həmin ifa səmimiyyəti və emosional çıxışı ilə görənlərin bəyənisini alıb.
Ofelya Şabanovanın 14 yaşındakı VİDEOsu yayıldı - İfası gündəm oldu
Müğənni Ofelya Şabanovanın illər öncə, 14 yaşında oxuduğu mahnı yenidən viral olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan gənc Ofelyanın canlı ifası qısa zamanda çox sayda izlənib.
Toy məclisində lentə alınan həmin ifa səmimiyyəti və emosional çıxışı ilə görənlərin bəyənisini alıb. Videoya çoxsaylı bəyənmə və minlərlə baxış gəlib.
İzləyicilər "O səs o yaşda da gözəldir, "Ofelya uşaq yaşlarından bu qədər istedadlıdır" kimi şərhlər yazıblar.
