https://news.day.az/azerinews/1788498.html Məşhur pambıqçı vəfat etdi Məhşur pambıq ustası, Sosialist əməyi qəhrəmanı Fatma Rza qızı Hüseynova 86 yaşında vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA məlumat yayıb. Onun bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, F.Hüseynova Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (IX çağırış, XI çağırış), SSRİ Ali Sovetinin (X çağırış) deputatı olub.
Məşhur pambıqçı vəfat etdi
Məhşur pambıq ustası, Sosialist əməyi qəhrəmanı Fatma Rza qızı Hüseynova 86 yaşında vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA məlumat yayıb.
Onun bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişdiyi bildirilib.
Qeyd edək ki, F.Hüseynova Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (IX çağırış, XI çağırış), SSRİ Ali Sovetinin (X çağırış) deputatı olub.
O, 2002-ci ildə Prezidentin fərdi təqaüdünə, 2017-ci ildə isə 1-ci dərəcəli "Əmək" ordeninə layiq görülüb.
