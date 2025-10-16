https://news.day.az/azerinews/1788517.html Ata toyda qızına görün nə hədiyyə etdi - VİDEO Türkiyədə keçirilən aşirət toyunda gəlinin atası qızına verdiyi hədiyyə ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o qızına ev hədiyyə edib. Mərasim zamanı o, cibindən bir zərf çıxarıb və içindən çərçivəyə salınmış sənəd göstərib. Qısa müddət sonra sənədin evin çıxarışı olduğu məlum olub.
Ata toyda qızına görün nə hədiyyə etdi - VİDEO
Türkiyədə keçirilən aşirət toyunda gəlinin atası qızına verdiyi hədiyyə ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o qızına ev hədiyyə edib.
Mərasim zamanı o, cibindən bir zərf çıxarıb və içindən çərçivəyə salınmış sənəd göstərib. Qısa müddət sonra sənədin evin çıxarışı olduğu məlum olub.
Gəlin, bəy və ata evin sənədi ilə birlikdə kamera qarşısında şəkil çəkdiriblər. Hadisə sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub.
