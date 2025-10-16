https://news.day.az/azerinews/1788632.html Azərbaycanda vəzifəli şəxs SAXLANILDI - FOTO Mərkəzi Hərbi Sanatoriyanın rəisi İlham Haqverdiyev saxlanılıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, mayor Haqverdiyev korrupsiyada ittiham olunur. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 311-ci (rüşvət alma) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.
