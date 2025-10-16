Azərbaycanda vəzifəli şəxs

Mərkəzi Hərbi Sanatoriyanın rəisi İlham Haqverdiyev saxlanılıb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, mayor Haqverdiyev korrupsiyada ittiham olunur.

Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 311-ci (rüşvət alma) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.