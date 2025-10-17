Marta kimi strateji yol AÇILACAQ - Naxçıvan qeydiyyatı olmayanlar da Türkiyəyə GEDƏ BİLƏCƏK?
Mart ayına qədər Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirən avtomobil yollarının istifadəyə verilməsi regionun iqtisadi əlaqələrinin inkişafına və sərbəst gediş-gəlişin asanlaşmasına mühüm töhfə verəcək. Bu yol həm iqtisadiyyat üçün, həm də insanların əlaqələrinin güclənməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bəs bu yeni yol, Naxçıvan qeydiyyatında olmayan vətəndaşların avtomobillə Türkiyəyə rahat keçidini təmin edəcəkmi?
Day.Az xəbər verir ki, Bizim.Media-ya açıqlama verən Milli Məclisin deputatı Azər Allahverənov bildirib ki, "Araz dəhlizi" üzərindən Naxçıvana açılacaq avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi strateji əhəmiyyət daşıyan bir layihədir:
"Mart ayından istifadəyə veriləcək bu yol, insan gediş-gəlişini asanlaşdırmaqla yanaşı, yükdaşımanın da daha səmərəli həyata keçirilməsini təmin edəcək. Bu, regionun inkişafı üçün mühüm addımdır", - deyə o vurğulayıb. Lakin deputat, hazırda qüvvədə olan karantin rejiminin Naxçıvandan Türkiyəyə keçidin məhdudlaşdırdığını bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırkı qaydalar yalnız hava yolu ilə ölkə ərazisini tərk etməyə icazə verir.
Azər Allahverənov əlavə edib ki, karantin rejiminin yanvar ayında dayandırılması vəziyyətində, mart ayından sonra Naxçıvan qeydiyyatında olmayan vətəndaşların da Türkiyəyə avtomobillə keçməsi mümkün ola bilər. "Sadəcə bir qədər gözləmək lazımdır. Mart ayından sonra bu məsələnin detalları dəqiqləşəcək və yol həm iqtisadi baxımdan sərfəli olacaq, həm də Naxçıvanla Azərbaycanın əsas ərazisi arasında insan axınının artmasına gətirib çıxaracaq", - deyə deputat bildirib.
Yeni yolun istifadəyə verilməsi, həmçinin regionun iqtisadi inkişafına müsbət təsir edəcək. Bu, həm yerli əhali üçün, həm də iqtisadiyyatın digər sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün daha sürətli və daha sərfəli nəqliyyat imkanları yaradacaq. Bu layihə, həmçinin Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsi arasında ticari mübadilənin artırılmasına da şərait yaradacaq.
