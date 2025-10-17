Avtobusların toqquşması nəticəsində xəsarət alanların sayı və vəziyyəti AÇIQLANDI
17.10.2025-ci il tarixində saat 06:30 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Mehdiabad, Balaxanı yolu ərazisindən yol-nəqliyyat hadisəsi ( iki avtobusun toqquşması) səbəbilə çağırış daxil olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, dərhal təcili tibbi yardım briqadası çağırış ünvanına cəlb olunub.
"Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 7 nəfərə (6 kişi, 1 qadın) ilkin tibbi xidmət göstərilib və müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Sabunçu Tibb Mərkəzinə hospitalizasiya olunub.
Tibb müəssisəsinin Təcili tibbi yardım şöbəsində onların hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda 1 nəfərin (kişi) müalicəsi tibb müəssisəsinin Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti ağırdır.
1 nəfər (qadın) ixtisaslı tibbi xidmət almaq üçün Kliniki Tibbi Mərkəzə təxliyə olunub.
Vəziyyəti qənaətbəxş olan 5 nəfər (kişi) isə ambulator müalicə üçün evə buraxılıb", - deyə əlavə edilib.
Qeyd edək ki, "İVECO" və "SAZ" markalı avtobusların toqquşması nəticəsində yol-qəza hadisəsi baş verib.
