11 uşaq atası parkda öldü

Sumqayıtda parkda kişi meyiti aşkarlanıb.

Day.Az Sumqayıt24.az-a istinadən xəbər verir ki, vəfat edən şəxs 48 yaşlı Vüqar Söhrab oğlu Abbasovdur.

Mərhumun 11 uşaq atası olduğu bildirilib.

Onun yıxılaraq başının səkiyə çırpılması nəticəsində öldüyü bildirilib.