https://news.day.az/azerinews/1788769.html 11 uşaq atası parkda öldü Sumqayıtda parkda kişi meyiti aşkarlanıb. Day.Az Sumqayıt24.az-a istinadən xəbər verir ki, vəfat edən şəxs 48 yaşlı Vüqar Söhrab oğlu Abbasovdur. Mərhumun 11 uşaq atası olduğu bildirilib. Onun yıxılaraq başının səkiyə çırpılması nəticəsində öldüyü bildirilib.
