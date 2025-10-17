Boşanmalardan sonra cinayət hallarının SƏBƏBİ
Son illərdə boşanmalardan sonra qadınlara qarşı zorakılıq və cinayət hadisələrinin artması cəmiyyətdə ciddi narahatlıq yaradır. Mütəxəssislər, bu problemin əsas səbəblərinin psixoloji asılılıq, qısqanclıq, sosial təzyiqlər və ailədaxili zorakılıq olduğunu qeyd edirlər. İnsanların emosional vəziyyəti boşanma dövründə xüsusilə həssas olur və bu, bəzən aqressiv davranışların yaranmasına səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosioloq Üzeyir Şəfiyev məsələyə daha geniş bir perspektivdən yanaşır. O, cəmiyyətin boşanmalara qarşı olan mənfi münasibətinin həm kişilərin, həm də qadınların psixoloji durumuna mənfi təsir göstərdiyini bildirir:
"Boşanma bir çox ailələrdə tabu kimi qəbul edilir və buna görə də insanlar bu prosesi ailə faciəsi kimi qiymətləndirirlər. Lakin boşanma bəzən problemlərin həlli ola bilər və bu mərhələ psixoloji hazırlıqla daha sağlam şəkildə keçilə bilər."
Şəfiyev, həmçinin boşanma ərəfəsində olan şəxslərin mütəxəssislərdən psixoloji dəstək almasının vacibliyini vurğulayır.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, cari ilin yanvar-avqust aylarında 31 403 nikah və 13 869 boşanma halı qeydə alınıb. Bu rəqəmlər ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər min nəfərinə nikahların sayının 4,5-dən 4,6-ya qədər artdığını, boşanmaların sayının isə 2,1-dən 2-yə enməsini göstərir.
