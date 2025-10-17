https://news.day.az/azerinews/1788877.html Aparıcı "Çiçək" dəyişib belə oldu - VİDEO "Çiçək" ləqəbli aparıcı Şəhla Vakkasın görüntüsü marağa səbəb olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kamera önünə keçən tanınmış aparıcı gözəlliyi ilə göz oxşayıb. Onun qara transparan libası və fit bədən quruluşu izləyicilərin diqqətini çəkib. Sözügedən müzakirəli videonu təqdim edirik:
Aparıcı "Çiçək" dəyişib belə oldu - VİDEO
"Çiçək" ləqəbli aparıcı Şəhla Vakkasın görüntüsü marağa səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kamera önünə keçən tanınmış aparıcı gözəlliyi ilə göz oxşayıb.
Onun qara transparan libası və fit bədən quruluşu izləyicilərin diqqətini çəkib.
Sözügedən müzakirəli videonu təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре