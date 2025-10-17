Aparıcı "Çiçək" dəyişib belə oldu

"Çiçək" ləqəbli aparıcı Şəhla Vakkasın görüntüsü marağa səbəb olub. 

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kamera önünə keçən tanınmış aparıcı gözəlliyi ilə göz oxşayıb.

Onun qara transparan libası və fit bədən quruluşu izləyicilərin diqqətini çəkib.

Sözügedən müzakirəli videonu təqdim edirik: