Bu ölkədə “qızıl viza” proqramı tətbiq ediləcək

Rumıniya parlamentində yeni qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Layihə ölkənin "qızıl viza" proqramını təqdim etməyi nəzərdə tutur.

Day.Az bu barədə ölkənin yerli KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

 

Məlumata görə, Avropa İttifaqı hüdudlarından kənarda yaşayan şəxslər Rumıniyaya ən azı 400 min avro məbləğində sərmayə qoysalar 5 illik müddətə müvəqqəti yaşayış icazəsi ala biləcəklər.

Qeyd edək ki, bu təşəbbüs hələ parlamentdə ilkin mərhələdədir və qanun qəbul edilərsə Rumıniya 2026-cı ildən "qızıl viza" proqramını rəsmi tətbiq etməyi planlaşdırır.