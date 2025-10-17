https://news.day.az/azerinews/1788973.html Bu ölkədə “qızıl viza” proqramı tətbiq ediləcək Rumıniya parlamentində yeni qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Layihə ölkənin "qızıl viza" proqramını təqdim etməyi nəzərdə tutur. Day.Az bu barədə ölkənin yerli KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Avropa İttifaqı hüdudlarından kənarda yaşayan şəxslər Rumıniyaya ən azı 400 min avro məbləğində sərmayə qoysalar 5 illik müddətə müvəqqəti yaşayış icazəsi ala biləcəklər.
Qeyd edək ki, bu təşəbbüs hələ parlamentdə ilkin mərhələdədir və qanun qəbul edilərsə Rumıniya 2026-cı ildən "qızıl viza" proqramını rəsmi tətbiq etməyi planlaşdırır.
