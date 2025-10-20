https://news.day.az/azerinews/1789434.html Bakıda kiloqramı 250 manata meyvə satılır - FOTO Bakıda 156 qramlıq Göycə alçası təxminən 43 manata satışa çıxarılıb. Bildirilib ki, məhsulun kiloqramı 280 manatdır. Day.Az globalinfo.az-a istinadən bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Qiymət sosial şəbəkələrdə müzakirə doğurub, bu rəqəmin fantastik olduğu qeyd edilib.
Bakıda kiloqramı 250 manata meyvə satılır - FOTO
Bakıda 156 qramlıq Göycə alçası təxminən 43 manata satışa çıxarılıb. Bildirilib ki, məhsulun kiloqramı 280 manatdır.
Day.Az globalinfo.az-a istinadən bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.
Qiymət sosial şəbəkələrdə müzakirə doğurub, bu rəqəmin fantastik olduğu qeyd edilib.
