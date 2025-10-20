Bakıda kiloqramı 250 manata meyvə satılır

Bakıda 156 qramlıq Göycə alçası təxminən 43 manata satışa çıxarılıb. Bildirilib ki, məhsulun kiloqramı 280 manatdır.

Day.Az globalinfo.az-a istinadən bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Qiymət sosial şəbəkələrdə müzakirə doğurub, bu rəqəmin fantastik olduğu qeyd edilib. 