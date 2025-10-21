https://news.day.az/azerinews/1789669.html Azərbaycan Prezidentinin Qazaxıstana səfəri iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın gələcək inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir - Kasım-Jomart Tokayev Qazaxısan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana səfərinin iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın gələcək inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyətini qeyd edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Ali Dövlətlərarası Şurasının ikinci iclasında çıxış edən Qazaxıstan dövlətinin başçısı deyib: "Əvvəlcə strateji tərəfdaşlığın, müttəfiqlik münasibətlərinin daha da inkişafı, nəhayət qardaş xalqlarımız və dövlətlərimiz arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi baxımından böyük, hətta deyə bilərik ki, kritik əhəmiyyətə malik olan Qazaxıstan Respublikasına rəsmi dövlət səfərinizdə Sizi bir daha salamlamaq istərdim".
