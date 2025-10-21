https://news.day.az/azerinews/1789673.html Azərbaycan Qazaxıstan üçün müstəsna ölkə, qardaş dövlətdir - Prezident Tokayev Azərbaycan Qazaxıstan üçün müstəsna ölkə, qardaş dövlətdir Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu bəyanatla Azərbaycan-Qazaxıstan Ali Dövlətlərarası Şurasının ikinci iclasında Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev çıxış edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu bəyanatla Azərbaycan-Qazaxıstan Ali Dövlətlərarası Şurasının ikinci iclasında Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev çıxış edib.
Qazaxıstan dövlətinin başçısı vurğulayıb: "Bizi ortaq tarixi köklər, zəngin mənəvi-mədəni irs, nəhayət uyğun mentalitet, hadisələrə, vəziyyətin inkişafına baxış birləşdirir. Bu sarsılmaz təməl üzərində çoxşaxəli əməkdaşlığımızı uğurla inkişaf etdiririk".
