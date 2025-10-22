https://news.day.az/azerinews/1790101.html Bakı metrosunda sərnişin ölüb Bu gün saat 18:30 radələrində "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Nərimanov" stansiyasında 60-65 yaşlarında kişi sərnişin dünyasını dəyişib. Bu barədə Day.Az-а "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.
Bu gün saat 18:30 radələrində "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Nərimanov" stansiyasında 60-65 yaşlarında kişi sərnişin dünyasını dəyişib.
Bu barədə Day.Az-а "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.
"Sərnişin özünü pis hiss etdiyi üçün dərhal təcili tibbi yardım çağırılıb, ilkin yardım göstərilib, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bakı Metropoliteni adından mərhumun ailəsinə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin", - deyə məlumatda qeyd olunub.
