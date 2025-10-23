300 mindən çox vətəndaşa ŞAD XƏBƏR - Artımın məbləği AÇIQLANDI
2026-cı ildən Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat səviyyəsində müəyyənləşdirilməsi planlaşdırılır. Yeni ehtiyac meyarının tətbiqi ünvanlı sosial yardımın aylıq məbləğinin artırılması və bu yardıma müraciət imkanlarının genişlənməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu deputat Vüqar Bayramov bildirib. Onun sözlərinə görə, ehtiyac meyarının artırılması nəticəsində gələn ildən vətəndaşların ünvanlı sosial yardım proqramı çərçivəsində aldıqları yardımın məbləği də artacaq.
Deputat əlavə edib ki, ehtiyac meyarının yüksəldilməsi həm də daha çox ailənin sosial yardıma müraciət edə bilməsinə şərait yaradacaq. Məsələn, ailənin 5 üzvü və aylıq rəsmi gəliri 900 manatdırsa, bu il üçün ailənin ehtiyac meyarı 1425 manat (5 nəfər × 285 manat) təşkil edir. Bu zaman ailənin xərci ilə gəliri arasındakı fərq 525 manat olur və həmin ailə ayda dövlətdən bu məbləğdə sosial yardım ala bilir.
Gələn ildən ehtiyac meyarının 300 manata yüksəlməsi ilə bu fərq də artacaq. Beləliklə, eyni ailə üçün ehtiyac meyarı 1500 manat (5 nəfər × 300 manat) hesablanacaq və gəliri dəyişmədiyi halda aldığı yardım məbləği 600 manata (1500 manat - 900 manat) yüksələcək.
Hazırda 80 min 300 aztəminatlı ailənin 353 min 300 üzvü ünvanlı dövlət sosial yardımı alır. Bu isə o deməkdir ki, ehtiyac meyarındakı artımdan xeyli sayda ailə faydalanacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре