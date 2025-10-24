Qəbizliyi aradan qaldırmaq üçün ən yaxşı təbii RESEPT
Qəbizlikdən əziyyət çəkirsinizsə, dərmansız, tamamilə təbii qarışım bu problemi qısa zamanda yüngülləşdirə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az təbii qəbizlik əleyhinə resepti sizə təqdim edir:
Tərkibi:
Quru ərik - 5 ədəd
Gavalı (quru) - 5 ədəd
Kətan toxumu - 1 xörək qaşığı
Bal - 1 çay qaşığı
İlıq su - 1 stəkan
Hazırlanması:
Quru ərik və gavalını xırda doğrayın.
Onların üzərinə 1 stəkan ilıq su əlavə edib 2-3 saat saxlayın (istəsəniz gecədən səhərə qədər).
Səhər bu qarışığı blenderdən keçirin.
Kətan toxumu və bal əlavə edib qarışdırın.
İstifadə qaydası:
Səhər acqarına 1-2 xörək qaşığı qəbul edin. Gündə 1 dəfə kifayətdir.
Əlavə məsləhətlər:
Gündə 2-2,5 litr su için.
Səhərlər limonlu ilıq su içmək bağırsaqları oyadır.
Rasiona liflə zəngin qidalar (yulaf, kəpək, tərəvəz, alma, çia toxumu) əlavə edin.
Hər gün az da olsa hərəkət edin - gəzinti belə bağırsaq fəaliyyətini artırır.
