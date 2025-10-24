https://news.day.az/azerinews/1790572.html Bu yol bağlanır - Sürücülərin NƏZƏRİNƏ! Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, oktyabrın 25-də saat 00:00-dan etibarən Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ələsgər Qayıbov küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti işlər tamamlanana qədər tam məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sürücülər təmir müddətində alternativ olaraq Müzəffər Nərimanov küçəsindən istifadə edə bilərlər.
