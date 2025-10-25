Bakıda kişi motosikletçini qəsdən yıxmaq istədi

Bakıda orta yaşlı kişi motosikletçini yıxmağa cəhd edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu bardə görüntülər moped sürən şəxsin videoqeydiyyatçısına düşüb.

Sürücü moped ilə hərəkətdə olarkən yolu qadağan olunmuş yerdən keçən şəxs qoşa xəttin üzərində dayanaraq mopedi təpiklə aşırtmağa çalışıb.

Xoşbəxtlikdən sürücü mopedin istiqamətini dəyişdirərək yıxılmaqdan qurtulub.

Milli.Az görüntüləri təqdim edir: