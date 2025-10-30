https://news.day.az/azerinews/1791976.html Bakının bu ərazisindəki yeraltı avtodayanacağın fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılır - RƏSMİ 8 Noyabr - Zəfər günü ilə bağlı paytaxtda təşkil ediləcək paradla əlaqədar Azadlıq Meydanındakı yeraltı avtodayanacağın fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AYNA məlumat yayıb.
