Bakının bu ərazisindəki yeraltı avtodayanacağın fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılır

8 Noyabr - Zəfər günü ilə bağlı paytaxtda təşkil ediləcək paradla əlaqədar Azadlıq Meydanındakı yeraltı avtodayanacağın fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AYNA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, noyabrın 3-dən 9-dək Zəfər paradına hazırlıq müddətində və bayram günündə yeraltı dayanacaq fəaliyyət göstərməyəcək.