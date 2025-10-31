Diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfəri zamanı əsas diqqət Zəngəzur dəhlizinin tikintisinə yönəldəcəyik - Hikmət Hacıyev
Biz Prezident İlham Əliyevin izi ilə diplomatik korpusun üzvləri ilə birlikdə Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında səfərdəyik.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bu barədə o, "X" hesabında yazıb.
"Səfərimizin ilk dayanacağı Horovlu kəndidir. Səfər boyu biz əsas diqqəti Zəngəzur dəhlizinin tikintisinə, eləcə də regionda həyata keçirilən dəmir yolu və avtomobil yolu layihələrinə yönəldəcəyik. 2020-ci il Vətən Müharibəsindən bəri bu, diplomatik korpusla birlikdə işğaldan azad edilmiş ərazilərə 20-ci səfərimizdir", - paylaşımda qeyd olunub.
