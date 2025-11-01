https://news.day.az/azerinews/1792351.html Röya dünənki konsertində keçmiş ərinə söz atdı - VİDEO Xalq artisti Röya Ayxan bu gün baş tutan konsertində keçmiş həyat yoldaşı Anar Cəlilova söz atıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni "Onun xəstəsiyəm" mahnısını ifa etdikdən sonra üzünü qonaqlara tutaraq, "Mən də bir vaxtlar xəstə idim, amma sonra onu siz xəstə etdiniz. Nə günə qoydunuz adamı" deyib.
Xalq artisti Röya Ayxan bu gün baş tutan konsertində keçmiş həyat yoldaşı Anar Cəlilova söz atıb.
Sözügedən anları təqdim edirik:
