Bakı-Astara istiqamətində sərnişin qatarlarının hərəkəti bərpa olunacaq? - ADY
Hal-hazırda Bakı-Astara-Bakı istiqamətində dəmiryol infrastrukturu sərnişindaşımanın bərpasına imkan vermir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ADY sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Bakı-Astara xəttində uzun illərdir ki, təmir işləri aparılmırdı. Bu maşrutla hazırda yük daşınır.
"Həmin istiqamətdə sərnişindaşıma nəzərdə tutulmayıb",- qurumdan əlavə edilib.
