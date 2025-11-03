Bakı-Astara istiqamətində sərnişin qatarlarının hərəkəti bərpa olunacaq?

Hal-hazırda Bakı-Astara-Bakı istiqamətində dəmiryol infrastrukturu sərnişindaşımanın bərpasına imkan vermir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ADY sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Bakı-Astara xəttində uzun illərdir ki, təmir işləri aparılmırdı. Bu maşrutla hazırda yük daşınır.

"Həmin istiqamətdə sərnişindaşıma nəzərdə tutulmayıb",- qurumdan əlavə edilib.