Bakıda "Art Weekend" festivalı çərçivəsində Rəssamlıq Akademiyasında açıq qapı günləri keçirilib - FOTO
Heydər Əliyev Fondu və IDEA İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə keçirilən "Bakıya uçuş. İncəsənət həftəsonu: Gələcəyi İNDİ duy" ("Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW") incəsənət festivalı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında açıq qapı günləri keçirilib.
Day..Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ziyarətçilər böyük maraqla rəssamlıq, qrafika, heykəltəraşlıq, bədii toxuculuq və keramika ixtisasları üzrə emalatxanalarda gedən tədris prosesini izləyiblər. Qonaqlar təqdim olunan ixtisasların bədii-estetik xüsusiyyətlərini və müxtəlifliyini heyranlıqla qeyd ediblər.
Rəssamlıq emalatxanasında gələcək rəssamların plastik həllərinin nümayişi və natürmort üzərində iş prosesi xüsusi təəssürat yaradıb. Heykəltəraşlıq emalatxanasında isə ziyarətçilər adi gil, plastilin və ya daşdan sənət əsərinin - insan portreti və ya fiqurasının - necə yarandığını maraqla izləyiblər.
Qrafika kafedrasında tədris prosesi də böyük marağa səbəb olub. Kağız, ağac, metal və daş üzərində müxtəlif texnika və materiallarla hazırlanmış tələbə işləri, xüsusilə qravür nümunələri qonaqların diqqətini cəlb edib.
Azərbaycanın qədim və canlı sənət növü olan xalçaçılıq, eləcə də bütün dünyada məşhur olan qobelen sənəti (əllə toxunan dekorativ təsviri sənətin bir növü-red) də diqqət mərkəzində olub.
Ziyarətçilər xalça və ya qobelenin yaradılma prosesini addım-addım izləmək imkanı əldə ediblər. Keramika emalatxanasında isə tələbələrin yaradıcı yanaşmaları və orijinal işləri qonaqlarda böyük maraq doğurub.
Ziyarətçilərin əksəriyyətini məktəblilər təşkil edib ki, bu da onların incəsənət ixtisaslarına olan maraq və meylini göstərir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре