Qurban Qurbanov Abdolbari Gozalın məzarını ziyarət etdi - FOTO
Qurban Qurbanov "Qarabağ" futbol klubunun uzun illər prezidenti və fəxri prezidenti olmuş Abdolbari Gozalın məzarını ziyarət edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu haqda "Sportinfo" məlumat paylaşıb.
Qeyd edək ki, A. Gozal 2001-2015-ci illərdə "Qarabağ" klubunun prezidenti, 2015-2025-ci illərdə isə fəxri prezidenti olub.
O, bu ilin yanvar ayında 76 yaşında Dubayda vəfat edib və orada dəfn olunub.
